taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3055
Euro
6.0531
Altın
1260.8
Borsa
92271.03
Gram Altın
215.126

Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Pazartesi gecesi benzine yapılacak indirimle, depoda 15 lira ucuzlama gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı.

Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı.

28 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına indirim olarak yansıyacak. Pazartesi gece yarısından itibaren; benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Kesin rakamlar, pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacak.

Benzin ve motorine yeni indirim geliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

489
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

108
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

273
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

163
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir