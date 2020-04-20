taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9372
Euro
7.5471
Altın
1690.16
Borsa
98647.32
Gram Altın
377.075
Bitcoin
49099.39

Benzinde 5 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Benzinde 5 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İlginizi Çekebilir
Yastık altından 10 yılda 100 tona yakın altın çıktı
İAR CEO'su Ayşen Esen, "Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ile 5 bin ton arasındaki altın, sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında" dedi.
Gaziantep'teki 400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı
Gaziantep'te 400 yılı aşkın süredir turistlerin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs nedeni ile kapanınca; kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez çekiç sesleri sustu.
Küresel ekonomi yeniden çıkışın formülünü arıyor
Koronavirüs küresel ekonomi üzerinde derin ve sert bir etki yaptı. Ülkelerin büyüme rakamları düştü. Piyasalar şimdi toparlanmanın nasıl olacağını tartışmaya başladı.
Uysal: Türkiye salgını en az hasarla atlatacak
"Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz" diyen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, hedefe odaklı adımlar attıklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
189
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
417
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
239
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
229
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
231
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
731
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir