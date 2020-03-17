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Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:42..
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Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Brent petrolde, düşüş devam ediyor...

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Benzinin tonu 289 dolardan 243 dolara indi. Motorinin tonu da 342 dolardan 309 dolara düştü.

Benzine 25 kuruş indirim geliyor

3. İNDİRİM GELDİ

Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim gelmesiyle 3. indirim gerçekleşti.

Motorinde de çarşambayı Perşembe gününe bağlayan gece 25-26 kuruş indirim hesaplanıyor.

Yapaılan ilk iki indirimin ardından  benzin 2 yıl aranın ardından ilk defa 5 liralı seviyelere inmişti.

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