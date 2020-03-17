Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Brent petrolde, düşüş devam ediyor...
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Benzinin tonu 289 dolardan 243 dolara indi. Motorinin tonu da 342 dolardan 309 dolara düştü.
3. İNDİRİM GELDİ
Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim gelmesiyle 3. indirim gerçekleşti.
Motorinde de çarşambayı Perşembe gününe bağlayan gece 25-26 kuruş indirim hesaplanıyor.
Yapaılan ilk iki indirimin ardından benzin 2 yıl aranın ardından ilk defa 5 liralı seviyelere inmişti.