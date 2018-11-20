Benzine indirimler sürüyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş olarak yansıdı.

BENZİN 6.39 LİRA OLDU

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,49 liraya indi.

18 GÜNDE DEPODA 35 LİRA DÜŞÜŞ

55 litrelik bir deponun dolumu 2 Kasım'da 386 liraya gerçekleşiyordu. 20 Kasım itibariyle hesaplandığında 351 liraya depo doldurmak mümkün. Bu da 18 gün içerisindeki düşüşün depoda 35 lira fark ettirdiğini gösteriyor.