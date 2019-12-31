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Benzinle kendisini yakmaya çalıştı

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. (29) Valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

DHA | 31.12.2019 - 03:10..
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Cumhuriyet Meydanında bulunan Valilik binası önünde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Benzinle kendisini yakmaya çalıştı

POLİS VE İTFAİYE ENGELLEDİ

Olay yerine gelen itfaiye erleri, polis ekiplerinin de yardımıyla tazyikli su ile T.S.'nin kendisini yakmasını önledi. Tazyikli su nedeniyle yere yığılan T.S.'yi sağlık ekipleri ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Benzinle kendisini yakmaya çalıştı

Benzinle kendisini yakmaya çalıştı

Benzinle kendisini yakmaya çalıştı

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