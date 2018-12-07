Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu çalışanlarına 3 bin 600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERİRSE GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Albayrak, “Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3 bin 600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız.” diye konuştu.