taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3404
Euro
6.0724
Altın
1238.44
Borsa
93493.98
Gram Altın
212.962

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

İHA | 07.12.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu çalışanlarına 3 bin 600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERİRSE GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Albayrak, “Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3 bin 600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız.” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

56
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

57
Memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

45
ABD uçaklarıyla Rusya'ya gözdağı verdi

ABD uçaklarıyla Rusya'ya gözdağı verdi

27
Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

54
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

64
Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir