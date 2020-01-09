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Berat Albayrak: Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta katıldığı toplantıda ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 13:02..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

''TÜRKİYE SON ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜYECEK''

Bakan Albayrak katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunarak, ''2019 yılını yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyle geride bırakacağız, beklentilerin ötesinde bir performansla 2019'u kapadık.'' dedi.

Berat Albayrak: Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek

ÇİTFÇİLERE MÜJDE

Ayrıca çiftçilerin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için de önemli bir açıklamada bulunan Albayrak, ''Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz.'' dedi.

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