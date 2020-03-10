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Berat Albayrak: Vergi affı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi affı’ geleceği yönündeki söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

İHA | 10.03.2020 - 00:14..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Denizli İş Dünyası ile Buluşma’ toplantısı kapsamında çok sayıda sanayici ve iş insanının katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak: Vergi affı yok

"VERGİ AFFI YOK"

Açıklamasında gündeme getirilmeye çalışılan vergi aftı söylentisi konusuna da değinen ve ‘vergi affı getirilmeyeceği’ konusunda net bir şekilde konuştu. Bakan Alabayrak şunları söyledi:

“Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. ‘Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.’ Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. ’Bu çerçevede aflar dönemi bitti’ demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim.”

Berat Albayrak: Vergi affı yok


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