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Berberlerden evde saç ve sakal tıraşı tavsiyeleri

Berberler, evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini çektikleri video üzerinden anlattılar.

DHA |
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Berberlerden evde saç ve sakal tıraşı tavsiyeleri

Koronavirüs vakalarının görülmesinin yetkililer önlemler almaya devam ederken salgınla mücadele kapsamında güzellik salonları ve berberler kapatılmıştı.

Berberlerin kapatılmasının ardından birçok kişi evlerinde saç ve sakal tıraşını kendileri yapmaya başladı.

"BU VİDEO ÇARESİZ KALANLAR İÇİN"

Sosyal medya fenomeni berberler de, evde kalan vatandaşlar için uygulamalı olarak saç ve sakal tıraşının nasıl yapılacağını video çekerek anlattı.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Kadir Alkan, "Karantina döneminde çok fazla mesaj aldım. Evde saçları uzayanlar, yurt dışında yaşayıp Türk berber bulamayanlar, Erasmus öğrencileri için bu videoyu yaptık. Bu video çaresiz kalanlar için" notuyla video paylaştı.

"KARANTİNADA EVDE SAKAL KESİMİ NASIL YAPILIR"

Kadir Alkan ayrıca başka bir videosunda karantina döneminde evde kendi sakal tıraşını yapmak isteyenler için de bir video paylaştı.

Alkan uygulamalı olarak sakal tıraşı tekniklerini anlattığı videosunu takipçileriyle, "Karantinada evde sakal kesimi nasıl yapılır? Sizler istediniz, bizler yayınlıyoruz. Nasıl geçiyor karantina? Yoruma yazar mısınız? Ayrıca bu dönemde ne tarz videolar istediğinizi de yazın lütfen" yazarak paylaştı.

Berberlerden evde saç ve sakal tıraşı tavsiyeleri

Berberlerden evde saç ve sakal tıraşı tavsiyeleri

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