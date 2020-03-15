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Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı

Yurt dışı sonrası 14 günlük karantinaya uymayanlar arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da var.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 09:48..
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından, tedbir seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu olmadıkça vatandaşların yurt dışına çıkmamasını istedi.

BEREN-KENAN KARANTİNAYA GİRMEDİ

Geçen hafta Beren Saat ve Kenan Doğulu, koronavirüsünün en çok görüldüğü yerlerden biri olan Avrupa’ya tatile gitti.

Normal bir zamanda dikkat çekmeyecek olan bu detay, dünyayı saran koronavirüsten sonra tepki çekti.

Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 gün içerisinde koronavirüs olan ülkelerden gelinmesi halinde evden çıkılmaması gerektiği vurgulanmıştı.

Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı

ŞEYMA SEVGİLİSİYLE KARANTİNAYA ALINDI

14 gün boyunca evden çıkmaması yönünde uyarılara aldırış etmeyenler arasında Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi de vardı.

Koronavirüs endişesiyle gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testinden geçirildi.

Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı

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