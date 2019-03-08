Beren Saat: Biraz zaman verin düşüneyim

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Arnavutköy'de objektife yansıyan oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Beren Saat, boşanma iddialarına tek cümlelik açıklama yaptı.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Takvim'de yer alan habere göre, oyuncu, 5 yıl önce ABD'de evlendiği popçuyla sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmişti. Oyuncuya, bu şok hamlesinin nedeni sorulunca "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" deyip kafa karıştırdı.

BEREN KENAN'I YALANLIYOR

Kenan Doğulu ne kadar 'Ayrılık yok' dese de Beren Saat'in yaptıkları ve söyledikleri evlilik üzerinde kara bulutlar dolaştığını kanıtlar gibi.