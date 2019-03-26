Beren Saat ev bakmaya başladı

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu arasında yaşanan süreç son dönemde magazin dünyasının gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Beren Saat, Nişantaşı'nda 5 paket sigara alırken görüntülenmişti. Ayrılık sonrası stresli olduğu belirtilen Beren Saat'in parmağından alyansını çıkardığı görüldü.

İddiaya göre Beren ile Kenan 28 Mart günü anlaşmalı olarak boşanacak.

TAZMİNAT İSTEMİYOR

Evi ayıran Beren Saat'in Kenan Doğulu'dan herhangi bir şekilde tazminat talep etmediği belirtiliyordu.

BU SIRALAR YOĞUN OLACAK

Beren Saat'in boşanma konusunda kararlı olduğu ve Etiler'de kendisine ev bakmaya başladığı iddia ediliyor. Yeni bir dizide oynayacak olan Beren Saat, bu sırada taşınma işlemlerini halledecek. Yani Beren'i yoğun günler bekliyor.