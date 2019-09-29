Beren Saat: Fotoğraftaki benim

Kenan Doğulu ile evliliği son dönemde magazin gündeminden düşmek bilmeyen Beren Saat, Fransız DJ Maga ile yakınlaştı.

Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı.

Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, konuyla ilgili yöneltilen soruya ilk kez cevap verdi.

O BENDİM

Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.

KENAN SESSİZ

Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf ve gelişmeler üzerine Kenan Doğulu henüz bir açıklama yapmadı.

İkilinin boşanacağı son aylarda gündemden bir türlü düşmedi.