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Beren Saat: Fotoğraftaki benim

Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat, sosyal medyada paylaşılan gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 10:13..
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Beren Saat: Fotoğraftaki benim

Kenan Doğulu ile evliliği son dönemde magazin gündeminden düşmek bilmeyen Beren Saat, Fransız DJ Maga ile yakınlaştı.

Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı.

Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, konuyla ilgili yöneltilen soruya ilk kez cevap verdi.

O BENDİM

Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.

Beren Saat: Fotoğraftaki benim

KENAN SESSİZ

Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf ve gelişmeler üzerine Kenan Doğulu henüz bir açıklama yapmadı.

İkilinin boşanacağı son aylarda gündemden bir türlü düşmedi.

Beren Saat: Fotoğraftaki benim

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