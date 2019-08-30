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Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da magazin sayfalarının paylaştığı fotoğraftaki ünlünün Beren Saat olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi | 30.08.2019 - 14:02..
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Kenan Doğulu ile evliği son aylarda magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Beren Saat bir kez daha konuşuluyor.

DJ MAGA İLE BİRLİKTE İDDİASI

Magazin sayfalarının baylaştığı fotoğrafta arkası dönük Türk ünlünün kim olduğu merak konusuydı.

Posta'dan Uğur Alkapar ise o ünlünün Beren Saat olduğunu ve Fransız DJ Maga ile birlikte oluğunu belirtti. Öte yandan Alkapar yazısında; "Gece pek dışarı çıkmayan Beren Saat, 7 Ağustos’ta Tepebaşı’ndaki Klein Garten’da pikapların başına geçen DJ Maga’yı dinlemeye geldi.

Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

Oyuncu, Maga’nın Çeşme’de 9 Ağustos’ta Sommer Klein’daki sahnesinde de en öndeydi. 14 Ağustos’ta Çeşme’de, 18 Ağustos’ta Bodrum’da konser veren eşini dinlemeye gitmeyen Beren Saat, DJ Maga’nın peşinden Çeşme’ye koşmuştu. Bu arada Beren Saat ve Maga Instagram’da birbirlerini takibe aldı. Durum böyleyken, aşk var mı yok mu siz karar verin." ifadelerine de yer verdi.

Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

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