Beren Saat ile DJ Maga'nın tatil fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile bir süredir boşanacağı konuşulan Beren Saat'in, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Maga ile görüntüleri gelmeye devam ediyor.

AŞK TATİLİ

Daha önce bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Beren Saat ile DJ Maga ikilisinin, şimdi de Çeşme'de tatil yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

ARTIK KENAN'A DEĞİL MAGA'YA GİDİYOR

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve gizemli fotoğraf, bomba etkisi yaratmıştı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı. Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, önceki gün kendisini görüntüleyen muhabirlere söz konusu fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki bendim." dedi.