taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Kurban Bayramı için LÖSEV'e bağış çağrısı yapan Beren Saat'e bir takipçisi tepki gösterdi "Nasıl çevrecisin?"

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 13:11..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Kurban Bayramı öncesinde ünlülerde yardım kuruluşlarına destek vererek yardım çağrısı yapıyor. Bu çağrıları bazen beklenmedik tepkilerle karşılaşabiliyor.

BEREN SAAT KURBANINI LÖSEV'E VERDİ

Ünlü oyuncu Beren Saat, "#herkurbanlösemiliçocuklaracan" etiketiyle LÖSEV'e yardım için çağrıda bulundu.

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

TAKİPÇİSİ KIZDI

Saat'in bu paylaşımı takipçisinin tepkisini çekti. "Bir can gitsin, diğeri kurtulsun mu?" diyen takipçisine Beren Saat "Kurban kesim bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlamanın neresinde can gidiyor acaba?" cevabını verdi.

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

LÖSEV'İN İKİ TİP KURBAN BAĞIŞI VAR

LÖSEV, Kurban Bayramı'nda kurban kesilmesi ve kesilmemesi olarak iki tip bağış topluyor.

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

117
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

99
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

142
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

159
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

80
Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

Türkiye'de 201 bin 176 milyoner var

192
Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir