Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Kurban Bayramı öncesinde ünlülerde yardım kuruluşlarına destek vererek yardım çağrısı yapıyor. Bu çağrıları bazen beklenmedik tepkilerle karşılaşabiliyor.

BEREN SAAT KURBANINI LÖSEV'E VERDİ

Ünlü oyuncu Beren Saat, "#herkurbanlösemiliçocuklaracan" etiketiyle LÖSEV'e yardım için çağrıda bulundu.

TAKİPÇİSİ KIZDI

Saat'in bu paylaşımı takipçisinin tepkisini çekti. "Bir can gitsin, diğeri kurtulsun mu?" diyen takipçisine Beren Saat "Kurban kesim bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlamanın neresinde can gidiyor acaba?" cevabını verdi.

LÖSEV'İN İKİ TİP KURBAN BAĞIŞI VAR

LÖSEV, Kurban Bayramı'nda kurban kesilmesi ve kesilmemesi olarak iki tip bağış topluyor.