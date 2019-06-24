Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrı ayrı tatile çıktı

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin üzerinden, kara bulutlar dağılmıyor.

4 aydır ilişkilerinde yaşanan sorun, 26 Şubat'ta Beren Saat'in takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta yazdığı not ile ortaya çıkmıştı.

Önce kendi doğum gününde yazdığı not daha sonra da eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününde, "Sen masumiyetini kaybettin; ben de yol arkadaşımı." notu, akılları iyice karıştırmıştı.

BEREN SAAT ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

Saat ve Doğulu çifti, bu kez de ayrı ayrı tatil yapma kararı aldı.

Beren Saat, dizisinin çekim arasında ekip arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatile çıktı.

KENAN DOĞULU'NUN TERCİHİ AİLE TATİLİ OLDU

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu ise, ağabeyi Ozan Doğulu ve kız kardeşi Canan ile tekne turu tatili yapacak.