Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

2014 senesinde nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde sürekli kriz çıkıyor, çift aylardır bir araya gelemiyordu.

BEREN'İN ADI FRANSIZ DJ İLE ANILIYORDU

Evlilikte zor günler geçiren Beren Saat’in, Fransız ünlü bir DJ ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

KENAN DOĞULU VE ASLI İŞLER İDDİASI

Bir süre önce de Kenan Doğulu’nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat’e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat’in ‘masumiyetini kaybettin’ paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi.

BARIŞTILAR

Beren Saat, yaşanılan onca olaya rağmen Kenan Doğulu'yla arasını düzelmek için evine geri döndü ve çift barıştı. Aşk kaldığı yerden geri devam ederken, barışmanın mimarının ise Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu olduğu belirtildi.

(Beren Saat Fransız DJ ile birlikte Çeşme'de)