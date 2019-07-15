Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan şaşırtan fotoğraf

Uzun zamandır boşanma haberleriyle gündemde olan Beren Saat ile Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kenan Doğulu her fırsatta 'ayrılık yok' dese de Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

BEREN GÜNDEM OLMAYI SEVİYOR

Ünlü oyun yazarı Oscar Wilde'ın 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaşması boşanma dedikodularını tekrar gündeme getirdi.

Ünlü çiftin boşanma haberi beklenirken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Çift, yakın arkadaşları Hande Atıcı'nın doğum gününe birlikte katılarak bir kez daha "Boşanmayacağız" mesajı verdi.