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Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

Eski erkek arkadaşının yüzüne asit atması ile tanınmaz hale gelen 17 yaşındaki genç kız, bir dizi ameliyatın ilkine bugün Bodrum’da girdi.

İHA | 17.06.2019 - 14:19..
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İskenderun'da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, estetik operasyon için Muğla'ya gelmişti.

17 yaşındaki Berfin Özek, bir dizi ameliyatın ilkine bugün girdi.

10 saat sürecek olan operasyon için sevenlerinden dua isterken Berfin, ameliyathaneye el sallayarak girdi.

SEVGİLİSİ YÜZÜNE ASİT ATMIŞTI, İLK KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Ameliyat süreci başlayan Berfin, Acıbadem Hastanesi'ne yatırılarak işlemleri başlatılmıştı. Bugün Berfin’in ilk ameliyatını gerçekleştirilecek olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, düzenlediği basın toplantısında operasyonla ilgili bilgiler verdi.

Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

Ameliyatın yaklaşık 10 saat süreceğini belirten Prof. Dr. Mutaf, “Bence bir insanlık suçu sayılması gereken korkunç bir asit saldırısı neticesi büyük acılar yaşamış bir genç kız Berfin. Defalarca ameliyat olarak hastanede geçen uzun bir sürecin sonunda hayati tehlikeyi atlattıktan sonra aynaya baktığında kendi yüzünü tanıyamayan, görme yetisini neredeyse kaybetmiş, burun, dudaklar, göz kapakları, yanakları, kısacası tüm yüzü tamamen yanmış 19 yaşında bir genç kızın ruh halini düşünün. Elbette ki tek dileğiniz eski yüzünüze yeniden kavuşmak, eski hayatınıza yeniden dönmek olurdu değil mi? İşte Berfin’in dileği de aynı ve bu nedenle yani yüz yapımı ameliyatları için burada.” dedi.

Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

YÜZ NAKLİ DEĞİL, KENDİ DOKULARI KULLANILACAK

Berfin Özek’e yeni yüzün nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgiler aktaran Prof. Dr. Mutaf, “Berfin’i yeni yüzüne kavuşturmak için yapacağımız tedaviye dair ana başlıklar verecek olursam; birincisi bu bir yüz nakli değil, nakilsiz yüz yapımı. Yani yeni yüz tamamen hastanın kendi dokularıyla yapılacak. Bu nedenle ameliyatlar sonrası doku reddi söz konusu değil ve ölümcül yan etkileri olan ilaç tedavileri de gerekmiyor. İkincisi bu bir kök hücre tedavisi de değil; kaybolan dokuların kişinin kendi doku kaynakları kullanılarak yerine konulması işlemidir. Eski yüzünü modellemiyoruz, güzelliğini geri verme iddiamız da yok. Biz bu sürecin sonunda yüzde asit etkisi ile kaybedilmiş eksik bölümleri yeniden yapıp, kimyasal yanık sonucu oluşan nedbe dokusu ile büzülmüş, deforme olmuş yapıları düzelterek veya yenileyerek hastamıza normal bir birey olarak hayatın içinde yer alabileceği yeni bir yüz görünümü kazandırmayı hedefliyoruz. Bazı izler elbette kalacaktır ama Berfin bu tedavinin sonunda herhangi bir sosyo psikolojik baskı yaşamadan hayatın her alanında aktif ve üretken bir birey olacaktır.” diye konuştu.

Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

EL SALLAYARAK POZ VERDİ

Prof. Dr. Mutaf sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biraz sonra uzun ve oldukça zahmetli bir ameliyata gireceğiz. Saatlerce sürecek bu ilk ameliyatta hedefimiz, Berfin’in göz kapaklarını yeniden yapmak. Ameliyat sonrası 2 ay süresince bu doku genişletme işlemi devam edecek. Yeterli deri elde edildiğinde Berfin’i hemen ikinci ameliyata alarak, yüzdeki deri değişikliğini gerçekleştireceğiz.”

Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

Berfin ilk ameliyatı için bıçak altına yattı

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