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Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı

Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgan Ozan Çeltik'le hala birbirlerini sevdiklerini ve mektuplaştıklarını söyledi.

İHA |
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Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik tutuklanmıştı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Berfin Özek 9 Nisan tarihinde, 12 yıl 18 ay ceza verilen eski erkek arkadaşı hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla saldırgan sevgilisini neden affettiğini açıkladı.

Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı

"ONU SEVİYORUM, O DA BENİ ÇOK SEVİYOR"

Saldırgan sevgilisi için "O orada dört duvar arasındayken benim içim rahat değil" diyen Özek, "Sayfalarca mektup yazdık birbirimize. Ben hakkımı helal ettim ona. Onu seviyorum, o da beni çok seviyor" yazdı.

"YASTIĞIMIN KILIFINDA BÜYÜ GİBİ BİR ŞEY GÖRMÜŞTÜM"

Özek'in, avukatı Mehtap Sert ile olan yazışmalarında da şunları söylediği ortaya çıktı:

"Ben bu olay olmadan önce, yastığımın kılıfında büyü gibi bir şey görmüştüm. İkimizin baş harfleri ve Arapça yazılar yazıyordu. Bunu gördüğüm halde kimseye söylemedim. İlk defa sana söylüyorum. Ne olduysa onu görünce oldu. Abla ben çok seviyorum o da beni çok seviyor. Lütfen yardım et bize. Kalbim dayanmıyor yemin ederim. Hiçbir fotoğrafımızı silmedim, bana aldığı hediyeleri, yazdığı yazıları... Tüm fotoğraflarımız ve videolarımız duruyor.

Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı

"BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Ozan nasıl bir insan anlatayım; her ne olduysa yastığımdaki Arapça yazıları gördükten sonra oldu. İnan bana beni çok seven biri, çok iyi bir insan. Beraber güldüğüm, beraber ağladım kişi, çok özledik biz birbirimizi. Sana bunları yazmayı en başından isterdim. Ama inan cesaret edemedim. Sadece bunları sana söyleyebilirim lütfen beni anlayışla karşıla. Yardım et abla bana, inan dayanamıyorum. Kalbim dayanmıyor artık. Fotoğraf yolladım birçok kez, o da bana yolladı. Mektuplarını ağlaya ağlaya okuyorum. Kimi zaman da yüzümde tebessüm ile.

"HAYALLERİMİZ VAR BİZİM"

Hayallerimiz var bizim, inan bana her gün o gelecek diye bekliyorum. Canım çok yanıyor, uyku uyuyamaz oldum. Her gece ansızın sana yazmak geldi içimden ama ne diyeceğini bilemedim. Abla ne kadar özlediğimi bilsen, gecelerce hıçkıra hıçkıra ağladığımı.. Beni anlamanı istiyorum ve sana yalvarıyorum. Şu an şu satırları gözyaşı içinde yazıyorum. Kalbim dayanmıyor abla, yemin ederim bazen öyle bir sıkışıyor ki nefes almakta zorlanıyorum.

Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı


"ZATEN YASA ÇIKACAK BEN ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKEYİM"

Derdimi anlatacak kimsem yok. Abla çok seviyorum çok öyle bir özledim ki rahat uyku uyuyamıyorum. Kesik kesik uyuyup, uyanıyorum. Lütfen yardım et bize. Her mektup göndermeye 20 sayfa yolluyor ben de aynı şekilde. Ne yapalım abla, sen söyle. Zaten yasa çıkacak ben şikayetimi geri çekeyim, kalbim öyle bir daralıyor ki anlatamam sana. “

Berfin Özek, asitli saldırganı hala sevdiğini açıkladı


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