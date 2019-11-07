Berfu Yenenler: Niyetim normal doğum yapmaktı

Haziran ayında nikah masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti, bebekleri Kuzey'i 6 Ekim'de kucaklarına almıştı.

Berfu Yenenler hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. İlk başlarda normal doğum yapmak istediğini belirten güzel isim gelişen olaylardan sonra kararını değiştirdiğini söyledi.

"NORMAL DOĞUM İSTEDİM"

İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı; "Buyurunuz benim doğum hikayem, Benim sağlıklı ve nispeten kolay gecen bir hamilelik sürecim oldu önce bunu söyleyeyim. Neredeyse bütün doğum sürecim boyunca niyetim normal doğum yapmaktı, ama bunun sebebi sezaryen yapanları kınadığımdan ya da anneliklerini yargıladığımdan değil tamamen normal doğum serüvenini yasamak istediğimdendi...

"KUZEY BÜYÜK BİR BEBEKTİ"

Fakat Kuzey en baştan beri büyük bir bebekti(acaba neden), hep normalden birkaç hafta önden ilerliyordu, özellikle son haftalara geldiğimizde kilosu ve boyu normal doğumu riskli hale getirecek seviyelere gelmeye başlamıştı. Bunun da yanı sıra doktorum son kontrollerde Kuzey'in kordonunun da dolanık olduğunu ultrasonda görünce ben de normal doğumdan uzaklaşmak durumunda kaldım...

"AĞRIM OLMADI"

Sonra Kuzey de biraz erken gelmeye karar verdi ve 6 Ekim’de epidural sezaryen oldum. ‘Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı diyemem’ Doğum başlı başına bir meseleymiş ama ilk gün ayağa kalkıp yürümeye başladım ve ucunu gün de kendi işlerimi tamamen ben halledebiliyordum...

"DOĞUMUN HER TÜRLÜSÜ ZOR"

Sezaryen korkulacak bir şey değil yani özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil! Doğumun her türlüsü hem zor hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç, bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım."