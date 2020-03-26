Bergamo'da İtalya-Rusya korona müdahale merkezi kuruluyor

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

5

Zor bir hayatın içinden müzikle çıktı: Beethoven

Arkadaşlarıyla bir oyun kuramamış, belki bir arkadaşı dahi olmamış, müziğe babasından sebep nefret ederek başlayıp dünyanın tanıdığı bir müzisyene dönüşen Ludwig von Beethoven’in hayat hikayesidir...