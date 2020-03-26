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Bergamo'da İtalya-Rusya korona müdahale merkezi kuruluyor

Putin'in kararıyla İtalya'ya ulaşan Rus koronavirüsle mücadele ekibi, Bergamo şehrinde çalışmalarına yarın başlayacak.

DHA | 26.03.2020 - 15:11..
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Koronavirüsle mücadelede yetersiz kalan İtalya'da, Rusya'nın yardımıyla koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor.

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla gönderilen yardım, dün İtalya’ya ulaşmıştı.

Bergamo’da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor -2

KONVOY BERGAMO'YA ULAŞTI

Çok sayıda tıbbi malzemenin, virologların, epidemiyologların ve bilim insanlarının bulunduğu konvoy, Bergamo’ya geldi.

Yerel medya, Bergamo’daki hastaların tedavisi için İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kurulacağını duyurdu.

Bergamo’da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor -3

TEDAVİLERE YARIN BAŞLANACAK

Rus medyası, Bergamo kentinde İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezinin kurulacağını ve hastaların tedavilerine yarın başlanacağını duyurdu.

Bergamo’da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor -1

Bergamo’da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor -4

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