Bergamo'da İtalya-Rusya korona müdahale merkezi kuruluyor

Koronavirüsle mücadelede yetersiz kalan İtalya'da, Rusya'nın yardımıyla koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor.
Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla gönderilen yardım, dün İtalya’ya ulaşmıştı.
KONVOY BERGAMO'YA ULAŞTI
Çok sayıda tıbbi malzemenin, virologların, epidemiyologların ve bilim insanlarının bulunduğu konvoy, Bergamo’ya geldi.
Yerel medya, Bergamo’daki hastaların tedavisi için İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kurulacağını duyurdu.
TEDAVİLERE YARIN BAŞLANACAK
Rus medyası, Bergamo kentinde İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezinin kurulacağını ve hastaların tedavilerine yarın başlanacağını duyurdu.