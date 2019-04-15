Berger: AB'nin Suriyeliler için yardımları sürecek

Büyükelçi Berger ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, AB büyükelçilerinin Hatay'daki temaslarının üçüncü gününde AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yardımları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

"TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

Berger, AB'nin Suriyeliler için yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." diye konuştu.

Christian Berger, "Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını takdir ediyoruz. Eminim Suriyeliler kendileri de bunu takdir ediyordur." ifadesini kullandı.

AB'nin Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği 3+3 milyar euroluk yardımı hatırlatan Berger, ikinci 3 milyar euronun kısa bir süre önce serbest bırakıldığını, 2016-2017 için taahhüt edilen ilk 3 milyar avronun hem Türkiye'deki kurumlar hem de Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle sözleşmeye bağlandığını anlattı.

PROJELER 1,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

İnsani yardımlar konusunda toplam 84 proje uygulandığını belirten Berger, bunlara örnek olarak Suriyelilere ayda 130 lira harcama imkanı veren Kızılay Kart projesini gösterdi. Berger, bu projeyle 1,5 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Berger, insani olmayan yardımlar kapsamında Suriyelileri iş gücüne katmak için mesleki eğitim verilen projeler yürütüldüğünü, 400 bin çocuğun Türkçe eğitimi aldığını, 200 okulun yapıldığını veya yapılmakta olduğunu, öğrencilere burslar verildiğini söyledi. Berger, ayrıca sağlık alanında hastaneler açmayı hedeflendiğini, biri Hatay'ın Dörtyol ilçesi, diğeri Kilis'te 2 hastanenin yapılacağını ifade etti.

"HÜKÜMET BUNU ÇOK İYİ İDARE EDİYOR"

Büyükelçi Berger, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi hakkındaki soru üzerine, Suriye'deki krize henüz siyasi bir çözüm bulunmadığını hatırlattı ve durumun hala kırılgan olduğuna işaret etti. Büyük sayılarda Suriyelinin dönmesinin zaman alabileceğini belirten Berger, "Ev sahibi ülkelerin omuzlarındaki yükün farkındayız. Bu yüzden hem Suriyelilere hem de ev sahibi ülkelere bu yükü hafifletmek için yardımda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de Suriyelilere yönelik artan bir tepki olup olmadığını yönelik izlenimi sorulan Berger, mültecilerin geldiği ve uzun süre kaldığı ülkelerde bu tür tepkiler olabildiğine dikkati çekti. Berger, "Ama bence Türkiye'de hükümet bunu çok iyi idare ediyor." dedi.