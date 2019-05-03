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Bergüzar Korel: 13 yıl önce biz

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile 2006 senesinden bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 06:20..
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Bergüzar Korel, 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"ARAP MI O?"

Korel, eşi Halit Ergenç'in de bulunduğu fotoğrafa duygusal bir not düştü: 'Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel?

"13 YIL.."

Halit Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çoktan başlamışız. Ne güzel.'

Bergüzar Korel: 13 yıl önce biz

Bergüzar Korel: 13 yıl önce biz

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