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Bergüzar Korel hamileliğini saklıyor

Oyuncu Bergüzar Korel'in 2 aylık hamile olduğu, bir mekan çıkışında karnını çantasının arkasına gizlemesiyle ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 13:02..
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Ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın, Asmalımescit'teki doğum günü partisi ilginç anlara ve haberlere sahne oldu.

BERGÜZAR KOREL HAMİLE

Bunlar arasından öne çıkan ise Bergüzar Korel'in hamileliği oldu. Doğum günü mekanı çıkışında eşi Halit Ergenç'le mekandan ayrılan Bergüzar Korel'in, gazetecilerden saklanması dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel hamileliğini saklıyor

ÇANTASIYLA KARNINI SAKLADI

Korel, fotoğraf çekimi sırasında sık sık karnını çantasıyla gizledi. Ünlü oyuncunun bu tavrı ise hamile olduğu şeklinde yorumlandı.

Bergüzar Korel hamileliğini saklıyor

ÜÇ AYLIK OLUNCA AÇIKLAMA YAPACAK

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken iddiaya göre Korel, üç ayı tamamlamadan açıklama yapmak istemiyor.

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