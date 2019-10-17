Bergüzar Korel ilk kez konuştu

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün rutin doktor kontrol için Nişantaşı’ndaki bir hastaneye gitti.

Muayenehane çıkışı objektife takılan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAYGI DUYDUK"

Korel, geçtiğimiz günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu: “Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz.”