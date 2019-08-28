Bergüzar Korel: Kız çocuğu duygusunu tatmak istiyorum

İkinci bebeğine hamile olan 37 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEBEĞİM DOĞDUKTAN SONRA DİZİ ÇEKEMEM"

Türkiye'de doğum yapacağını söyleyen Korel, "Her aile gibi öğrenince tabii ki çok sevindik. Takdir edersiniz ki detayları özel, hepsini sizlerle paylaşamam. Bir oğlumuz var. Tabi bir kızımız olursa mutlu oluruz. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi. 9 yıl aradan sonra biraz kaygılarım var. Oğlumuz Ali bir kardeşi olacağını biliyor. 'Saklıyorlar' denildi ama öyle bir şey yok. Bebeğim dünyaya geldikten sonra uzun soluklu bir dizide çalışmam imkansız. Belki tiyatro olabilir" şeklinde yanıt verdi.