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Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 10:34..
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Halit Ergenç ile 2009 senesinde dünyaevine giren Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Ali adında bir erkek çocukları olan çiftten, geçtiğimiz aylarda mutlu haber geldi.

YİNE ERKEK

"Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur." diyen çiftin, yeniden bir erkek çocuklarının olacağı öğrenildi.

Anne olmak için gün sayan oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlandı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Korel, Ergenç ile pozunu, "30 haftayı devirdik be ortak!" notuyla yayınlandı.

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı

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