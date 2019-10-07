Bergüzar Korel'in ablası temizliğe gidiyor

2005 yılında vefat eden usta oyuncu Tanju Korel'in kızı Zeynep Korel, Amerika'da yaşamaya başladı. Kendine yepyeni bir hayat kuran Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

KÖPEK GEZDİRİP TEMİZLİK YAPIYOR

Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

"HİÇBİR ŞEY AYIP DEĞİL"

Zeynep Korel, yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şu anda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." dedi.