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Beril Gebeş’in cenazesi hala ortada yok

İran'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

DHA | 22.02.2020 - 10:55..
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Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

BERİL GEBEŞ'İN CENAZESİ ORTADA YOK

Kaza sonrası Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Kazanın üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek. Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

Beril Gebeş’in cenazesi hala ortada yok

HAVADA TUTUNAMAYAN UÇAK BÜYÜK İRTİFA KAYBI YAŞAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili eldeki verilere göre hazırladığı ön raporu daha önce kamuoyu ile paylaşırken, nihai raporda hala açıklanmadı.

İKİ PİLOT HIZ BİLGİLERİNİ FARKLI GÖRDÜ

Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor.

Beril Gebeş’in cenazesi hala ortada yok

'HATALI SÜRAT BİLGİSİ' ARIZASI

Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer almıştı.

Beril Gebeş’in cenazesi hala ortada yok

Beril Gebeş’in cenazesi hala ortada yok

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