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Berk Oktay ve Merve Oktay hakim karşısına çıktı

Oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası görüldü.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 12:46..
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Berk Oktay ve Merve Oktay hakim karşısına çıktı

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlanmıştı. Ünlü oyuncunun iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı.

"ŞÖHRET PEŞİNDE DEĞİLİM"

Merve Oktay, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti.

Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.

İstanbul 23. Asliye Ceza MAhkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.

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