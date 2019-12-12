Berk Oktay ve Merve Oktay hakim karşısına çıktı

1 Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü Patnos ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan dört kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Erdoğan'dan Kanal İstanbul cevabı Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na; "Ya sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin." diyerek cevap verdi.

3 Pakistan'da avukatlar hastane bastı: 3 ölü Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedede, doktorsuz kalan 3 hasta hayatını kaybetti.

4 Boris Johnson sandık başında Başbakan Boris Johnson, sabahın erken saatlerinde uğur getirdiğini düşündüğü köpeğiyle oy vermeye gitti.

5 Sevgilisini öldürüp, bavula koydu Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

6 Kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler Saçların, ellerin, vücudun yıkanması, yastık ve çarşaf hijyeni gibi tüm kişisel hijyen görevlerinin ne sıklıkta yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk...