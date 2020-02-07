Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'u takipten çıkardı

Eski eşi Berk Suyabatmaz'ın arkadaşı Berrak Tüzünataç'la birlikte olmasına hiçbir ses çıakrmayıp bir de fotoğraflarını beğenmesiyle eleştirilen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, şaşırtmaya devam etmişti.

En son "Çağırırlarsa Berk ve Berrak'ın düğününe giderim" açıklamasına Berk Suyabatmaz'dan çok sert bir tepki geldi.

"KABAK TADI VERDİ"

Dün sosyal medya hesabından “Sanki biraz kabak tadı verdi... Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum.” açıklamasını yapan Suyabatmaz, eski eşi sunucu Burcu Esmersoy'u takipten çıkardı. Burcu Esmersoy ise eski eşi Suyabatmaz'ı halen takip ediyor.