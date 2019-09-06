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Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'un adını anmadı

Burcu Esmersoy'un 2018'de evlenen ve evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz çifti iddialar hakkında sessiz kalmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 11:22..
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Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'un adını anmadı

Burcu Esmersoy ile 14 Mayıs 2018’de evlendiği Berk Suyabatmaz bir ay önce boşanma kararı almıştı. Evleri ayıran çiftin duruşması 2 Aralık’ta görülecek.

ABD tatilinden dönen Berk Suyabatmaz önceki gün arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

TEK KELİME ETMEDİ

Çiftin ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İddiaların hiçbiri hakkında yorum yapmayan Suyabatmaz, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” dedi. Suyabatmaz, “Burcu Hanım’a dönmek istediğiniz doğru mu?” sorusuna da cevap vermedi.

İŞTE AYRILIKLA İLGİLİ SÖYLENTİLER:

1) Berk Suyabatmaz, Miami’ye yerleşip lokanta açmak için Burcu Esmersoy’dan 1 milyon TL istedi.

2) Berk Suyabatmaz’ın çevresi ve yaşam tarzı Burcu Esmersoy’a uymadı.

3) Burcu Esmersoy ihaneti yakaladı.

4) Berk Suyabatmaz yakın çevresine “Burcu’nun egosu çok yüksekti, bu yüzden bitirdik” diyor.

Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'un adını anmadı

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