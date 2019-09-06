Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'un adını anmadı

Burcu Esmersoy'un 2018'de evlenen ve evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz çifti iddialar hakkında sessiz kalmaya devam ediyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Kayabaşı Yaylası’nda Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yaptıkları iki konutun dış cephesindeki ‘haç’ sembolü gelen tepkiler üzerine yıkıldı.

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Ronaldo, kendi adını taşıyan parfümün tanıtımı için kamera karşısına geçti. Portekizli oyuncunun leopar desenli sabahlığı büyük yankı uyandırdı.

Yeni filmleri için bir araya gelen başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın, birbirine bakışı partiye damga vurdu.

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Türkiye meyve ve sebzeyi en çok Rusya'ya ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları, yaş meyve ve sebze ihracatının yılın ilk 8 ayında 512 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve ağustos ayında en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığını bildirdi.