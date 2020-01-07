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Berkay Şahin'in, kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

Özlem Ada Şahin ile evli olan Berkay, ikinci kızları Zeynep Mira'nın yanaklarını sıktığı videoyu, sosyal medyada yayınladı.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 11:59..
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2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin çiftinin, 2017 yılında kızları Arya dünyaya gelmişti.

Çift, geçtiğimiz temmuz ayında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucağına aldı.

''İKİ NUMARAM ZEYNOM''

Berkay Şahin, minik kızı Zeynep Mira'nın yanaklarını sıktığı anları, sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Şahin, paylaştığı güzel anları sosyal medya hesabından,''Severken parçalamak istediğim, dişlerimi sıktığım iki numaram Zeynom. İnceden bir maşallahınızı alırım gençler.'' notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Zeynep Mira'nın, ablası Arya'ya benzerliği ise gözlerden kaçmadı.

Berkay Şahin'in kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

Berkay Şahin'in, kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

Berkay Şahin'in, kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

Berkay Şahin'in, kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

Berkay Şahin'in, kızı Zeynep Mira ile paylaşımı

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