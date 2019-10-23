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Berkay taciz olayına karıştı

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz gün gittiği bir mekanda meslektaşı Alya ile karşılaştı. Sahneye çıkan Berkay, sahneden inerken Alya'nın omzuna dokununca Alya'nın sevgilisi şarkıcıyla mekanda kavga etti.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 12:45..
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3 hafta önce şarkıcı Berkay, bir gece kulübüne gitti. Gittiği gece kulübünde sahneye davet edilen Berkay, birkaç şarkı söyleyerek sahneden indi.

Berkay taciz olayına karıştı

SAHNEDEN İNERKEN ALYA'YA DOKUNDU

Daha önce albüm yapması için yardım etmek istediği popçu Alya da sevgilisi ile birlikte sahnede Berkay'ı dinledi. Ancak Berkay'ın sahneden inerken Alya'ya dokunması popçu Alya'nın sevgilisinin hiç de hoşuna gitmedi.

POPÇU ALYA'NIN SEVGİLİSİ BERKA'YLA KAVGA ETTİ

Alya'nın sevgilisi mekanda Berkay'ın yaptığının 'taciz' olduğunu düşünerek hemen bu duruma tepki gösteri. Berkay da tepki verince gece kulübünde tartışma çıktı. Hatta ikiliye yakın kaynaklar tartışmanın kavgaya döndüğünü söyledi.

Berkay taciz olayına karıştı

KÜFÜRLÜ MESAJLAR GERGİNLİĞİN ASIL NEDENİ

Geçmişte Alya, Berkay'ın istediği mekanlarda sahneye çıkmak istememiş bu nedenle de ikilinin arası açılmıştı.

Berkay'ın o dönemde Alya'ya küfür içerikli mesajlar yolladığı ve bu mesajları Alya'nın sevgilisinin bildiği belirtiliyor. Gerginliğin nedeni ise bu mesajların olabileceği kulislerde dolaşıyor.

Berkay taciz olayına karıştı

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