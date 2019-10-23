Berkay taciz olayına karıştı

3 hafta önce şarkıcı Berkay, bir gece kulübüne gitti. Gittiği gece kulübünde sahneye davet edilen Berkay, birkaç şarkı söyleyerek sahneden indi.

SAHNEDEN İNERKEN ALYA'YA DOKUNDU

Daha önce albüm yapması için yardım etmek istediği popçu Alya da sevgilisi ile birlikte sahnede Berkay'ı dinledi. Ancak Berkay'ın sahneden inerken Alya'ya dokunması popçu Alya'nın sevgilisinin hiç de hoşuna gitmedi.

POPÇU ALYA'NIN SEVGİLİSİ BERKA'YLA KAVGA ETTİ

Alya'nın sevgilisi mekanda Berkay'ın yaptığının 'taciz' olduğunu düşünerek hemen bu duruma tepki gösteri. Berkay da tepki verince gece kulübünde tartışma çıktı. Hatta ikiliye yakın kaynaklar tartışmanın kavgaya döndüğünü söyledi.

KÜFÜRLÜ MESAJLAR GERGİNLİĞİN ASIL NEDENİ

Geçmişte Alya, Berkay'ın istediği mekanlarda sahneye çıkmak istememiş bu nedenle de ikilinin arası açılmıştı.

Berkay'ın o dönemde Alya'ya küfür içerikli mesajlar yolladığı ve bu mesajları Alya'nın sevgilisinin bildiği belirtiliyor. Gerginliğin nedeni ise bu mesajların olabileceği kulislerde dolaşıyor.