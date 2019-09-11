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Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

Arda Turan'ın 2 yıl 8 ay ceza alması ile sonuçlanan davanın ardından her iki taraftan da çarpıcı açıklamalar geldi. Berkay cezayı yeterli bulmazken Arda Turan tazminat davasına hazırlandığını söyledi.

Detay Haber | 11.09.2019 - 11:54..
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Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

Türkiye'nin gündemini uzunca bir süre meşgul eden Arda Turan-Berkay davası, sonuçlandı.

Karar sonrası Arda Turan, 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVA KARARI BERKAY'I MEMNUN ETMEDİ

Mahkemenin verdiği kararı şarkıcı Berkay yeterli bulmadı, Arda Turan mutlu olduğunu söyledi. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma sonrası taraflardan, zehir zemberek açıklamalar geldi.

Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

BERKAY, ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Şarkıcı Berkay, Arda Turan'ın cinsel taciz suçlamasından beraat etmesine itiraz edeceğini belirtti. Bir üst mahkemeye başvuracağını aktaran şarkıcı, verilen cezanın yeterli olmadığını dile getirdi.

Berkay ve Arda Turan'dan duruşma sonrası açıklamalar

ARDA TURAN TAZMİNAT DAVASINA HAZIRLANIYOR

Arda Turan ise karardan dolayı mutlu olduğunu, böyle bir işin içerisinde yer almadığını, hapis cezası almak uğruna davasından vazgeçmediğini, Türkiye'nin gördüğü gelmiş geçmiş en büyük tazminat davasını açacağını söyledi.

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