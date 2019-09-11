Berkay ve Arda Turan'ın davasında karar çıktı

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın, devam duruşması bugün gerçekleşti.

ARDA GİTMEDİ, BERKAY KORUMALARLA GİTTİ

Arda Turan duruşmaya katılmazken, Berkay Şahin avukatları ve korumasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

BERKAY ÖZÜR BEKLİYOR

Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur." dedi.

"ADALETE GÜVENİM TAM"

Berkay, daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, cezasını çekecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'YA 2 YIL 8 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Arda Turan'a, korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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