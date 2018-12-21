Berlin Duvarı’nın önünde bir Yozgatlı

Yozgatlı göçmen Osman Kalın, bu yıl hayatını kaybetti. Ömrüyse “Duvardaki ağaç ev” adı verilen yuvasını koruyarak geçmişti. 1961’de, 12 Ağustos’u 13’üne bağlayan gece Berlin Duvarı inşa edildi. Duvarlar yükselirken dikenli teller çekildi ve Alman askerleri devriye gezmeye başladı. Kavisli bir sokaktan geçmesi gereken duvar, inşaat işçilerinin kolayına geldiği için dümdüz inşa edildi. Böylece duvarın batısında Doğu Berlin’e ait üçgen bir arsa kaldı. Bu boş arsa ne Batı Almanya’ya ne de Doğu Almanya’ya ait olduğu için iki taraf da el süremiyordu. Boş olmasıyla da kısa sürede komşu mahalle Kreuzberg’de yaşayanların dikkatini çekti ve oraya çöpler ve eski eşyalar yığılmaya başladı.

Osman Kalın, Yozgat’ta kır yaşamı sürerken çeşitli sebeplerle koca bir evini ve tarlasını bırakarak eşiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Yozgat’ta ise inşaat işçiliği yapıyordu. Torunu Funda verdiği röportajda; “Dedem kır yaşamından geliyordu. Memleketinde oradan oraya eşekler üzerinde giderken, burada bir apartmana hapsolmuştu. Dışarı çıkmak, hareket etmek istiyordu.” diye anlatıyor.

ALMANYA’NIN EL KOYAMADIĞI 350 METREKARELİK BOŞ ARSA

Ne Batı Almanya’nın ne de Doğu Almanya’nın el sürebildiği bu boş arsayı, duvarın yapılmasından 20 yıl sonra Osman Kalın gördü. Yeni emekli olmuştu ve uğraşacak bir şeyler arıyordu. Çöpleri temizlemeye karar verdi ve işe koyuldu. Hiç durmadan çalışan Osman Kalın’a eşi sürekli yemek taşıyordu, işe dalıp yemeden içmeden kesilmesini istemiyordu.

BOŞ ARSAYI GÜZEL BİR BAHÇEYE ÇEVİRDİ

Günlerce çalışarak temizlediği arsayı bir bahçeye dönüştürdü Osman Kalın. Elma ağaçları ve bol bol soğan, sarımsak… Bu sırada elbette bunları ekebilmek için bahçesini kazıyordu. Bu durum Doğu Almanya sınırındaki askerlerin dikkatini çekti.

KÖPEKLİ ASKERLER DEVRİYEDE

Doğu Almanya sınırında silahlanan askerler gözetleme kulelerinden etrafı izliyordu. Bahçe işleri başladıktan 2 hafta sonra askerler ziyarete geldi. Tünel kazıyor olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Ancak karşılarında bir bahçe görünce duvardan 3 metre uzakta kalması şartıyla arsada kalmasına izin verdiler.

“BANA BURAYI ALLAH BAHŞETTİ, SİZDEN KORKMUYORUM”

Doğu Berlin askerlerinin ziyaretinden sonra Batı Berlin polisleri de Osman Kalın’ın bahçesine geldi. Ama Doğu Berlin askerlerinden farklı bir tepki verdiler ve burayı boşaltmasını istediler. Ancak Osman Kalın “Bana burayı Allah bahşetti, sizden korkmuyorum. Bahçemi almak için önce cesedimi çiğnemeniz lazım” diye bağırdı polislere. Batı Almanya polisinin sinirlendiğini görünce Doğu Almanya askerleri bu fırsatı kaçırmadılar ve karşı tarafı iyice sinirlendirmek için Kalın’ın arsanın tamamını özgürce kullanmasını sağladılar.

“HÜKÜMETLERLE SAVAŞAN, COOL VE DÜZEN KARŞITI BİR ADAM”

Doğu Almanya askerleri Osman Kalın’a alışmışlardı. Her sabah gözetme kulesine çıkarken el sallıyorlardı, Osman Kalın ise onlara ektiği soğanlardan veriyordu. Sadece güvenlik görevlileri değil mahalle sakinlerinden üniversite öğrencilere, anarşist punk gençlere kadar hepsi çok seviyordu Kalın’ı, aynı zamanda çok da saygı duyuyorlardı. Torunu Funda onu sevenleri şu şekilde anlatıyor: “Dedem herkese karşı arkadaş canlısıydı, duvarın tepesine oturmuş bir asker olmanız ya da Batı Berlin polisi olmanız bunu değiştirmezdi. Biraz sarımsak, çay ya da baklava mı istediniz? Sizi bahçesine davet ederdi. Bazı üniversite öğrencileri gelip ödevlerini burada yapardı. Dedemi bahçesi için hükümetlerle savaşan, cool ve düzen karşıtı bir adam olarak bellemişlerdi, gelip onunla otururlardı. Dedem de onların kendisini ve bahçesini koruduğunu düşünür, onlara ‘Askerlerim’ derdi. İnanılmazdı. Bazıları ona ‘Leo’ (Aslan) diye sesleniyordu çünkü çok güçlü ve savaşçı ruhluydu.”

BERLİN DUVARINDAKİ AĞAÇ EV

Osman amca 1983’te arsayı devraldı ve bir baraka kurdu buraya. Ardından bahçenin ortasına iki katlı ağaç bir ev yaptı. Elektriği, suyu, yatak odası, çalışması odası, her şeyi vardı. Burası daha sonra “Duvardaki Ağaç Ev” (das Baumhaus an der Mauer) adını aldı. Torunu Funda, çocukken yazları dedesinin bahçesinde mangal yaptıklarını söylüyor…

VE BERLİN DUVARI YIKILIYOR...

Duvarın yıkılmasıyla Kalın’ın bahçesi artık Kreuzberg’de değil Mitte tarafında kalmıştı. Kreuzberg’de herkes onu sayıp, sevip desteklerken Mitte’de kimsesi yoktu. Mitte Belediyesi, Kalın’dan arsayı terk etmesini istedi ama Kreuzberg sakinleri duyar duymaz destek için sokaklara döküldü. Yakınlardaki St Thomas Kilisesi’nin papazı da yetkililere mektuplar yazarak Osman Kalın’a destek verdi. Papaz, bahçenin aslında kilise toprağı olduğunu gösteren 1780’li yıllara ait bir haritayı belge olarak sundu. Harita çok eski olduğu için mahkemede işe yaramazdı ama kamuoyu baskısı olunca, belediye de sınırı resmi olarak yeniden çizdi ve bahçeyi Mitte’den Kreuzberg tarafına, yani ait olduğu yere taşıdı.

SAVAŞÇI DEDE BU YIL HAYATINI KAYBETTİ

Osman Kalın 96 yaşnda hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet ve torunu Funda defalarca gelen tekliflere rağmen burayı satmayı reddetti ve alıcılara bahçenin kendilerine ait olmadığını söyledi.

Eve bakıldığında Osman Kalın’ı hatırlatan şeylerden biri de Tanrı Ağacı, tıpkı onun gibi inatçı ve savaşçı ruhlu olduğunu söylüyorlar, hala ayakta...