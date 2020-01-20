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Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından Trablus'un güneyindeki bir bölgeye havan atışıyla saldırdı.

AA | 20.01.2020 - 05:11..
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Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansın ardından Libya'nın başkenti Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde "Halife Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi.

TOPLANTI ÖNCESİNDE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken pazar gün içinde Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde de havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti.

Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış, yangın çıkmış ve başkent semalarında siyah dumanlar yükselmişti.

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

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