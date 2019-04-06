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Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

Almanya'nın başkenti Berlin'de son yıllarda 2-3 kat artan kiraları protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 16:25..
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Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

Avrupa'da ev satın almak veya ev kiralamak oldukça pahalı...Bir de son yıllarda Avrupa'da özellikle de Berlin'de 2-3 katı artan konut ve kira fiyatları ülkede yaşayanları oldukça zorluyor.

SON YILLARDA KİRALAR YÜKSELDİ

Çok da eski olmayan düzgün dairelerin fiyatı ise 1000-1500 euro arasında değişiklik gösteriyor. Bu nedenle şehirde daire bulmak bile büyük bir işkenceye dönüşüyor. Çalışanlar da dairelerini yüksek fiyatlar yüzünden paylaşmak zorunda kalıyor.

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDA

Almanlar ise yaşanan bu zorlukları protesto etmek için bugün sokaklara döküldü. Berlin'in en işlek meydanlarından Alexanderplatz'a toplanan halk, ellerinde pankartlarla durumu protesto etti.

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda

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