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Berlin'de kiracılara 5 yıl zam yok

Almanya'da uzun süredir tartışılan kira zamlarında Berlin'de yaşayanlara sevindirici haber geldi.

AA | 01.02.2020 - 18:16..
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Almanya’nın başkenti Berlin’de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.

Başkentte kira fiyatlarında son dönemde görülen önemli ciddi artış, belediye meclisi tarafından açık farkla kabul edilen yeni sınırlama için gerekçe gösterildi.

"2025'E KADAR KİRA YOK"

Şubat ayı ortasında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kira artışı 2025 yılına kadar dondurulacak. Bu tarihten sonra da kira artışı yüzde 1.3 olan yıllık enflasyon oranının üstüne çıkamayacak.

Bu karar, Berlin’de 1.5 milyona yakın kiralık konutta oturanları yakından ilgilendiriyor.

Uygulama başladıktan sonra ilk 9 ay içinde aşırı fiyatta ücret ödeyenler de kiralarını düşürme şansına sahip olacak.

Karara uymayan ev sahiplerine ise 500 bin euroya kadar varan para cezası kesilebilecek.

AYNI SORUN İSTANBUL'DA DA VAR

Yüksek kira sorunu İstanbul'da da yaşanıyor.

Fiyatların yüksek tutulması ve üst üste gelen zamlar, kiracıları zor durumda bırakıyor.

Berlin'de halk artan kiralar nedeniyle sokaklarda haberi

Berlin'de kiracılara 5 yıl zam yok

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