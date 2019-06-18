Berlin'de kiralara zam yok

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralarının aşırı artışı,kiracıların isyan etmesi sonucu kent senatosunu harekete geçirmişti.
Senato, fiyatların pahalılığı nedeniyle 2020'den itibaren kiraları 5 yıl süre ile dondurmayı planlıyordu.
KARAR SENATODAN GEÇTİ
Kent senatosu, Berlin'in tüm dünyadan yabancıların yerleşme noktasına dönüşmesiyle kiraların kontrolden çıkmasına çare bulundu.
Kira pahalılığına karşı düzenlenen protestolara kulak veren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinin kiralara üst sınır getirilmesi ve 5 yıl zam yapılmaması talebi, Senato'da kabul gördü.
Şehirleşmeden sorumlu Sol Partili Senatör Katrin Lompscher, Senato oturumunun ardından "Kiraların 5 yıl boyunca artırılmasına izin verilmeyecek. Geçmişe dönük de işleyecek karar bugünden itibaren geçerli olacak" açıklamasını yaptı.