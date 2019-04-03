Berna Laçin: 20 liraya biber dolması aldım

Enflasyon rakamlarının da gösterdiği gibi son aylarda meyve ve sebze fiyatlarında bir artış yaşanıyor. Buna hükümet çeşitli önlemler alarak cevap verdi.

"MANAV 20 LİRA DEDİ"

Berna Laçin, meyve ve sebze fiyatlarındaki durumu eleştirmek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Laçin paylaşımıda, "Şimdi Göksu’daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş artık. 2 biber, 3 salatalık diye tane ile... Bu arada dolmalık biberin de kilosu 20 TL, sorunca “yarım kilo 10 lira” dedi" ifadelerini kullandı.

6 LİRADAN SATILIYOR

Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artıştan şikayetçi olan çok sayıda vatandaş var ancak şu anda dolmalık biberin kilosu markette 20 lira değil 6 lira. Yarım kilosu 3 lira olan dolmalık biberle ilgili Laçin'in verdiği bilgilerin yanlış olduğu belirtiliyor.