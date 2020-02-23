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Berna Laçin'in oyunları kaldırıldı

Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet'lerle büyük tepki çeken Berna Laçin’in yer aldığı oyun, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 14:41..
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Berna Laçin'in oyunları kaldırıldı

Sosyal medyadan en son Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet'lerle büyük tepki çeken Berna Laçin'in yer aldığı ‘Hayal Satıcı’ oyunu, Atakum’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sergilenecekti.

BELEDİYE TEPKİ ALDI

Kamuoyundan gelen tepki seslerine kayıtsız kalamayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Laçin'in yer aldığı oyununun sahne alacağı salonu iptal etti.

Berna Laçin'in oyunları kaldırıldı

DEPREM TWEET'LERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Berna Laçin, son olarak Elazığ depreminden sonra attığı 'deprem vergisi' üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İslam düşmanlığı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken sözde oyuncu Berna Laçin, skandal bir provokasyona imza atmıştı. Laçin "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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