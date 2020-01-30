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Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

Elazığ'daki depremin ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin hedefi haline gelen Berna Laçin'in, P&G firması ile reklam anlaşmaları feshedildi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 11:25..
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Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından provokasyon dolu tweet'ler atmaya başlayan Berna Laçin, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini yazan Berna Laçin hakkında, soruşturma başlatıldı.

KOVULDU

Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı.

Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu.

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

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