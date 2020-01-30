Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüsü kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Elazığ'daki depremin ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin hedefi haline gelen Berna Laçin'in, P&G firması ile reklam anlaşmaları feshedildi.

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Güvenli yatırım sayılan gram altın 304 lira seviyesinde

Gram altın, küresel ticaret savaşları ve Çin'de görülen koronavirüsün de etkisi ile güvenli liman olarak kabul edildiği için değerlenmeye devam ediyor.