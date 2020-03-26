Bernabeu Stadı, korona mücadelesinde depo olacak

İspanya koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor.

Avrupa'da İtalya'dan sonra virüsten en çok etkilenen ülke İspanya oldu.

4 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, her kesimden mücadeleye destek geliyor.

Real Madrid Kulübü maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, koronavirüs ile mücadelede depo olarak kullanılması için hizmete sundu.

ANA DEPOLARDAN BİRİ OLACAK

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın koronavirüs salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.

BAĞIŞLANAN YARDIMLAR BERNABEU'DA DAĞITILACAK

Koronavirüs ile mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.