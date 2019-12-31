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Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'la fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan yayınladı.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 13:04..
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Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor.

BERK'E '2020' YAZDI

Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.  Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.

İHANET İDDİASI VAR

Esmersoy'dan boşanır boşanmaz Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlayan Suyabatmaz'ın ünlü sunucuyu aldattığı iddia edilmişti.

Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

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