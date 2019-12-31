Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı paylaşımı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor.
BERK'E '2020' YAZDI
Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.
İHANET İDDİASI VAR
Esmersoy'dan boşanır boşanmaz Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlayan Suyabatmaz'ın ünlü sunucuyu aldattığı iddia edilmişti.