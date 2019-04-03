Berrak Tüzünataç'tan Özge Özpirinçci'ye: Siyah civcivim

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin doğum gününü sosyal medya sayfasından kutladı.

"HEP İLHAM OL, HEP IŞIK SAÇ"

birlikte çekildikleri tatil fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, 'Puf, ne kadar çok seviyorum seni. Farklı yıllardan ve yerlerden türlü ve tabii ki çok saçma fotoğraflarımız var burada. Daha bir sürülerini ekleyelim arşivimize. Hep ilham ol, hep ışık saç. Zaten başka seçeneğin olduğunu da sanmıyorum. İyi ki doğdun canım, minik siyah civcivim' şeklinde not yazdı.