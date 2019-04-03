taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61905
Euro
6.3145
Altın
1293.25
Borsa
93533.12
Gram Altın
233.381

Berrak Tüzünataç'tan Özge Özpirinçci'ye: Siyah civcivim

Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'ye olan sevgisini dile getirdi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 07:36..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin doğum gününü sosyal medya sayfasından kutladı.

Berrak Tüzünataç'tan Özge Özpirinçci'ye: Siyah civcivim

"HEP İLHAM OL, HEP IŞIK SAÇ"

birlikte çekildikleri tatil fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, 'Puf, ne kadar çok seviyorum seni. Farklı yıllardan ve yerlerden türlü ve tabii ki çok saçma fotoğraflarımız var burada. Daha bir sürülerini ekleyelim arşivimize. Hep ilham ol, hep ışık saç. Zaten başka seçeneğin olduğunu da sanmıyorum. İyi ki doğdun canım, minik siyah civcivim' şeklinde not yazdı.

Berrak Tüzünataç'tan Özge Özpirinçci'ye: Siyah civcivim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

53
YSK'de olağanüstü toplantı

YSK'de olağanüstü toplantı

119
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

29
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

69
Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

Öğrencilere uygulamalı ölü yıkama dersi

31
Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı: Kazanan MHP

Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı: Kazanan MHP

6
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir