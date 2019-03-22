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Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

İşçi emeklisi Hasan Yılmaz, zarar ettiği besiciliği bırakarak evinde solucan gübresi üretmeye başladı.

İHA | 22.03.2019 - 00:31..
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ikamet eden Hasan Yılmaz, büyükbaş besiciliğinden zarar ettiği için geçen yıl yaptığı araştırmalar neticesinde işçiliğin kolay, maliyetlerin düşük olması nedeniyle evinin bitişiğinde bulunan 100 metrekarelik kapalı alanda 500 bin solucanla organik gübre üretimine başladığını belirtti.

Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

500 BİNDEN 7 MİLYONA ULAŞTI

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bir yılda solucan sayısı 500 binden 7 Milyona ulaştı. Solucan maması yapımında kullanılan seperatörden geçmiş bin 600 TL’ye mal olan 20 ton hayvan gübresinden mama yapıp solucanlara verdiğimizde 10 ton solucan gübresi elde ediyoruz. Bir yıllık beklemenin ardından şu an solucan yataklarından günde 100-150 kilo gübre alıyorum. 25 ve 10’ar kiloluk torbalara doldurduğum solucan gübresini talepte bulunanlara kilosunu 2 TL’den satıyorum. Ayrıca solucanı da 7-8 kuruş arasında veriyorum” dedi.

Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

Solucan gübresinin bitkiler için çok avantajlı bir ürün olduğunu söyleyen Yılmaz,” Çiftçilerimizin tercih edebilecekleri en ideal gübredir. Solucan gübresi ile toprak kimyasal gübrenin zararlarından arındırılıp, eski verimine kavuşturulabilir. Ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir üründür” diye konuştu.
Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti




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